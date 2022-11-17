Игрок «Актобе» решил уйти в армию

Пресс-служба «Актобе» сообщила, что казахстанский голкипер Евгений Ситдиков решил отправиться в армию.

В этом сезоне 21-летний вратарь сыграл один матч в Кубке Казахстана против «Тобола», не пропустив ни одного гола.

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