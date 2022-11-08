Дугалич назвал Кейлера легендой «Кайрата»

Сергей Кейлер продлил контракт с «Кайратом».

В комментариях к новости отметились экс-игроки алматинского клуба Небойша Косович, Раде Дугалич и Яцек Гуральски, которые порадовались за капитана.

«Легенда «Кайрата» 💛🖤 браво 💪», – написал Дугалич.

Кейлер – воспитанник алматинского клуба, начал выступления в 2013 году. Несмотря на это, большую часть карьеры 28-летний защитник провел в аренде в других казахстанских клубах.

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