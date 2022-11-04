Забирайте миллион тенге на CS:GO!

Пока в Рио-де-Жанейро лучшие команды мира бьются на чемпионате по Counter-Strike: Global Offensive, Olimpbet предлагает принять участие в розыгрыше одного миллиона тенге.

Внимание поклонников CS:GO приковано к одному из важнейших событий в этой дисциплине – IEM Rio Major 2022. 24 команды сражаются в Рио-де-Жанейро за призовой фонд 1 250 000 $.

Это второй крупнейший турнир по CS:GO в этом году. Предыдущий Major в бельгийском Антверпене побил рекорды по онлайн-просмотрам. Нынешний вызывает не меньший интерес.

Olimpbet предлагает заработать на IEM Rio Major 2022 казахстанским болельщикам и объявляет новый розыгрыш в поддержку чемпионата по CS:GO. На кону – 1 миллион тенге реальными деньгами для трех счастливчиков.

Делайте ставки на матчи турнира на любой исход от 2 000 тенге с коэффициентом от 1.5, чтобы получить:

– 1 место: 500 000 тг

– 2 место: 300 000 тг

– 3 место: 200 000 тг

Победители розыгрыша определятся случайным образом в прямом эфире YouTube – канала Olimpbet 18 ноября.

Также напоминаем про продолжение акции «Максимальный драйв» от Olimpbet. Три слота подарков уже нашли своих обладателей. Делайте ставки от 2000 тенге и участвуйте в розыгрыше ценных призов, среди которых – Toyota Camry, два Land Cruiser 300, Mercedes G-class, а также техника Apple и бонусы. Общий призовой фонд «Максимального драйва» – более 2,5 миллиардов тенге! Мало?