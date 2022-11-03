Экс-тренер карагандинского «Шахтера» Алексей Еременко-старший высказался о своем отношении к постсоветскому пространству.

– Тяжело. Весь хаос почти не застал – штурм Белого дома и так далее. Уже играл в Финляндии, уехал в Европу одним из первых, когда только занавеса открылась. Но тяжело переживал происходящее, да. Я родился в СССР, это моя страна. Для меня не существует Украины, Узбекистана, Казахстана – это все чужие страны для меня, они все были в СССР, где я родился. Я все эти места объездил – как футболист. Это все было моей страной тогда.

Ностальгия по СССР? Наверное, в глубине души есть, когда смотришь на события, которые сейчас происходят. Но с другой стороны – тогда я был молодым, воспитанным в Советском союзе, не так много знающий и видевший в своей жизни. Сейчас мне под 60, много где был. В Финляндии живу уже 32 года – больше половины жизни. Здесь мой второй дом, можно сказать. Россию я не забываю ни в коем случае, там я родился, но Финляндия тоже стала важной частью жизни.

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