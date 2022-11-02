Олимпийскую чемпионку Шишигину обвинили в казахофобии. Сообщается, что Ольга притесняет казахов в ЦСКА

Олимпийскую чемпионку Ольгу Шишигину, назначенную председателем спортивного комитета МО РК – Центрального спортивного клуба армии, обвинили в шовинизме.

Об этом написала в своем блоге журналист Гульбану Абенова, ссылаясь на письмо бывшего сотрудника клуба Фархата Тапалова.

«Предварительно сделан список ненужных людей порядка 50 чел., которые после оргштатных мероприятии останутся в распоряжении, то есть без назначения, в основном это офицеры и сержанты коренной национальности (казахи).

Так называемой элитой (Шишигина Ольга, Азарова Татьяна, майор Тюрин Алексей, капитан Перемитин Денис, ефрейтор Седельникова Анна) разработан план перемещения, то есть предварительно определен круг лиц, которые будут назначены на должности по результатам оргштатных мероприятий. На совещания не допускаются заместители и начальники отделов.

Несмотря на высокие достижения многие спортсмены по видам спорта (бокс, дзюдо, самбо, рукопашный бой, борьба и т.д.) попадают под сокращения. Вы сами знаете, что результаты по таким видам спорта единоборств показывают в основном наши коренные ребята.

Некоторым отказывают в продлении контракта, внаглую говорят что будут уволены. Например, Сора Рахмонова (родная сестра Шавхата Рахмонова) двухкратная чемпионка мира по рукопашному бою, действующий боец первой лиги ММА. Да, она плохо говорит по-русски, но спортивные результаты очень хорошие.

Таких именитых спортсменов не мало, к примеру Биржан Жакыпов заслуженный мастер спорта по боксу, Кайрат Ералиев тоже ЗМС по боксу, дзюдоисты братья Кыргызбаевы, Турсын Аян медалистка чемпионата мира по рукопашному бою первый номер ММА и др. находятся под угрозой сокращения, не говоря уже о других перспективных молодых спортсменах.

А вот спортсмены, закончившие свою карьеру Власов Денис, Власова Мария, Девятериков Артем и др. не имея высоких результатов месяцами находятся в учебно-тренировочных сборах, и планируется их повышение по должности.

Обстановка в коллективе очень напряженная. Военнослужащие не хотят показывать свое недовольство, чтобы не потерять место работы по результатам оргштатки. Учитывая ее авторитет как олимпийская чемпионка и хорошие отношения с министром, военнослужащие просто не хотят вступать в откровенный конфликт», – говорится в письме.

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