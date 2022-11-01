Главные интриги заключительного тура Лиги чемпионов

На этой неделе завершается групповая стадия футбольной Лиги чемпионов, определятся последние участники плей-офф турнира.

«Ливерпуль» – «Наполи»

Обе команды уже обеспечили себе места в 1/8 финала главного еврокубка, осталось лишь выяснить, кто из них станет победителем группы А. Пока «Наполи» опережает «Ливерпуль» на три очка и имеет фору в виде домашней победы со счетом 4:1. Таким образом, мерсисайдцам на родном «Энфилде» необходимо брать реванш с разницей в четыре и более мяча. Это, конечно, маловероятно, учитывая тот факт, что за пять предыдущих матчей в ЛЧ-2022/23 неаполитанцы пропустили как раз всего четырежды. Недавно во встрече АПЛ с «Лидсом» прервалась 29-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в родных стенах. Начать новую «скаузерам» будет непросто – лидер Серии А в этом сезоне безумно хорош, а вот команду Юргена Клоппа серьезно потряхивает. Коэффициенты Olimpbet на этот матч: П1 – 1.95, Х – 4.07, П2 – 3.63.

«Бавария» – «Интер»

В квартете С к заключительному туру вообще не осталось неразрешенных вопросов, все команды останутся на тех местах, на которых они располагаются сейчас. Тем не менее, обойти стороной битву таких грандов европейского футбола, как «Бавария» и «Интер», было бы верхом несправедливости. В сезоне 2022/23 ни те, ни другие не выглядят неуязвимыми, в первую очередь это касается «нерадзурри», которые в чемпионате Италии испытывают немалые проблемы. «Бавария» только недавно вышла в лидеры Бундеслиги, а вот в Лиге чемпионов идет без потерь – пять побед в пяти матчах. Наберут ли мюнхенцы максимум очков на групповом этапе? Или миланцы не позволят им это сделать? Самая широкая линия на матч – здесь.

«Шахтер» – «РБ Лейпциг»

Важнейший матч в группе F, от исхода которого полностью зависит судьба второй путевки в плей-офф. Ее в очном споре разыграют «Шахтер» и «РБ Лейпциг». Во встрече первого круга между этими соперниками «горняки» добились сенсационно крупной победы в гостях со счетом 4:1, но последующие игры лучше провели «быки», поэтому перед ответным противостоянием немецкий клуб опережает украинский на три балла. Так что «Лейпциг» устроит и ничейный результат, а вот «Шахтеру» необходима исключительно победа, правда, с любым счетом. Каждая из этих команд будет участвовать в плей-офф еврокубков, осталось узнать, кто в каком. Кэфы на игру: П1 – 5.18, Х – 4.28, П2 – 1.64.

«Марсель» – «Тоттенхэм»

Самая запутанная ситуация перед последним туром Лиги чемпионов сложилась в четверке G. Там ни одна из команд не гарантировала себе выход в 1/8 финала турнира, с другой стороны – никто еще не лишился шансов попасть в плей-офф. Пока «Тоттенхэм» возглавляет группу, «Марсель» ее замыкает, но между ними всего два очка. То есть, любая победа французов позволит им обогнать англичан и пробиться в число 16-ти сильнейших клубов ЛЧ. Правда, «шпоры» уже могут довольствоваться тем, что обеспечили себе, как минимум, третье место в квартете, а это значит, что евровесна от них точно никуда не денется. Линия на матч – здесь.

«Ювентус» – ПСЖ

После жеребьевки группового этапа эти две команды назывались безоговорочными фаворитами группы Н. Но если ПСЖ полностью оправдал прогнозы экспертов, то «Ювентус» с треском провалился. «Старая синьора» досрочно лишилась шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Более того, туринцы могут вообще занять последнее место в квартете и завершить международный сезон уже осенью. Для того чтобы гарантировать себе третье место в квартете, «Юве» необходимо обыгрывать парижан, чтобы не оглядываться на результат встречи «Маккаби» с «Бенфикой». Но станут ли рисковать Месси и Ко, ведь в случае потери очков в Турине они могут лишиться первого места в четверке, а вместе с этим – получить более серьезного соперника в первом раунде плей-офф ЛЧ. Тем не менее, коэффициенты больше говорят за победу ПСЖ: П1 – 4.98, Х – 4.28, П2 – 1.66.