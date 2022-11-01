Суд наказал жену сотрудника генпрокуратуры за избиение дочери-гимнастки в Астане

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Астаны наказал Алмагуль Маматаеву (супругу сотрудника генеральной прокуратуры Кадыржана Маматаева) за избиение дочери-гимнастки Аялы Маматаевой, передает агентство KazTag.

«В суде факт получения удара ребенка подтвержден видеозаписью. Суд признал поведение матери недопустимым и наносящим вред развитию малолетнего ребенка. По закону родитель обязан создать все необходимые условия для физического, психического и нравственного формирования ребенка. Суд признал виновной мать ребенка за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (часть 1 статьи 127 КоАП), так как ее действия свидетельствуют о недозволенных методах воспитания. Санкция части 1 статьи 127 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП. Суд назначил матери максимальное безальтернативное наказание – штраф в размере 10 МРП», – говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее мы сообщали, что видео с избиением распространилось в интернете и вызвало резонанс. Позже выяснилось, что женщина – супруга сотрудника генеральной прокуратуры, а ребенок на видео – их дочь.

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