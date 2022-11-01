Кто получит последние путевки в плей-офф в Лиге Чемпионов УЕФА?

В среду и четверг болельщиков футбола ждет увлекательная развязка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Это — борьба за выход в плей-офф и жаркая гонка за звание лучшего бомбардира. Если в одних встречах результат игры не изменит ход событий, то в других все еще присутствует интрига. Главный спонсор спортивных эмоций – компания 1XBET предлагает список команд, которые будут бороться за заветные 4 билета в финал.

Первые на очереди — Марсель и Тоттенхэм. Они сыграют 2 ноября в 02:00 по времени Астаны. Марсельцы набрали 6 очков по итогам пяти туров и расположились на последнем месте в своем квартете. Последнюю игру французы проиграли Айнтрахту со счетом 2:1. В случае победы в этой встрече, они гарантированно поднимутся в дуэт лидеров группы. Безусловно коллектив будет активно идти вперед, ведь ничего другого им не остается.

Что касается Тоттенхэма, «шпоры» проводят приличный для себя сезон. Сейчас они лидеры в своей группе и мотивированы сохранить свое «место под солнцем». В предыдущем туре команда сыграла со Спортингом вничью — 1:1.

Аналитики компании 1XBET предлагают коэффициент 3.03 за победу Олимпик Марсель, 2.43 за Тоттенхэм Хотспур и 3.64 за ничью.

В этот же день состоится еще одна встреча между Спортингом и Айнтрахтом. В предыдущих играх лиссабонские «львы» показали хорошие оборонительные навыки на примере дуэлей с сильным английским Тоттенхэмом 2:0, 1:1, где «шпоры» смогли отличиться только однажды.

В этой встрече немецкому Айнтрахту может не хватить стажа и навыков, ведь «Орлы» сами по себе далеко не всегда феерили в нападении. Например, в предыдущих поединках с Марселем 2:1 и 1:0. Все же стоит отметить, что коллектив настроен серьезно и будет бороться за выход в плей-офф.

Главный спонсор спортивных эмоций считает, что шансы команд почти равны и предлагает коэффициент 2.456 за Спортинг, 2.976 за Айнтрахт. Ничья оценивается в 3.66.

На следующий день, уже 3 ноября, Милан примет на своём поле Ред Булл Зальцбург. Итальянцы проводят посредственный сезон в ЛЧ. 7 очков в не самой сильной группе — это не результат, который ждали от Чемпиона Италии. Зальцбург, конечно, не подарок, но все же Милану по силам одолеть австрийцев. В предыдущей встрече между командами была зафиксирована ничья со счётом 1:1 и коллективы показали равный футбол по всем параметрам. Ред Булл всегда является темной лошадкой турнира и как в прошлом году жаждет выйти из группы. Предыдущий матч ребята из Австрии проиграли лондонскому Челси 2:1, а миланцы выиграли загребское Динамо 0:4.

Шансы на победу Милана оцениваются в 1.56 коэффициент, у РБ Зальцбурга — 6.2, ничья — 4.68.

Последние команды, которые могут пройти в плей-офф, это — украинский Шахтер и РБ Лейпциг из Германии. Определится команда в очном противостоянии 2-го ноября в 23:45. Донецкому Шахтеру нужна только победа, хотя бы в один гол, в то время как немцы могут обойтись и ничейным результатом. Прошлая встреча между клубами закончилась со счетом 1:4 в пользу украинцев.

Аналитики предлагают 5 коэффициент за победу украинцев и 1.712 за немцев. Равный счет оценивается в 4.28.

Выбирайте своих фаворитов и поддержите их вместе с главным спонсором спортивных эмоций — компанией 1XBET! До встречи в плей-офф!