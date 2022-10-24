Малый раскритиковал судейство в матче против «Мактаарала»: «Судья с категорией UEFA. За что им дают категории?»

Защитник «Тобола» Сергей Малый раскритиковал судейство в матче 24-го тура КПЛ против «Мактаарала» (1:2).

«Подача штрафного удара, защитник оборонительной команды играет в мяч, в это время вратарь за пределами вратарской площадки, не играя в мяч, влетает в игрока атакующей команды, который не видит вратаря и который потенциально может забить гол. Судьи фиксируют фол в нападение, трактуя этот момент как атаку вратаря.

Судья с категорией UEFA. За что им дают категории?», – написал он в соцсетях.

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