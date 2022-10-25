Прямая трансляция ЛЧ в Казахстане: где и когда смотреть? Фанаты увидят матчи Лиги чемпионов при поддержке БК Tennisi.kz

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На этой неделе казахстанских болельщиков ждет сразу 12 прямых трансляций матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ровно половину из них организуют телеканалы Q Sport и Q Sport League – при поддержке букмекерской компании Tennisi.kz. В этих играх могут определиться сразу несколько участников плей-офф.

В ночь на 26 октября Q Sport в 00:50 по астанинскому времени покажет в прямом эфире матч ПСЖ – «Маккаби» (Хайфа). Чемпионы Франции идут без поражений в этом сезоне и могут досрочно выйти в плей-офф по итогам пятого, а вот лучший клуб Израиля приедет в Париж с целью снова шокировать Европу – две недели назад они победили «Ювентус».

Q Sport League в это же время будет вести прямую трансляцию из Загреба – «Динамо» примет «Милан». Хорватский клуб на своем поле в этой ЛЧ не проигрывает: три победы в квалификации, сенсационная победа над «Челси» и ничья с «Зальцбургом» – уже в группе. У «Милана» же нет права на ошибку, потому что поражение сильно ухудшит шансы в конкурентной группе.

26 октября из раннего слота Лиги чемпионов Q Sport покажет встречу «Интер» – «Виктория», начало – в 22:35. Даже ничья гарантирует «Интеру» выход в плей-офф вслед за «Баварией» и официально отправит «Барселону» в Лигу Европы. У гостей из Чехии пока нет очков в этой ЛЧ, да и в гостях они играют скверно, но интерес у казахстанских фанатов «Виктория» вызывает из-за фигуры главного тренера – Михал Билек ранее возглавлял «Астану» и сборную Казахстана.

В ночь на 27 октября Q Sport с 00:50 будет транслировать игру «Аякс» – «Ливерпуль». В Амстердам команда Юргена Клоппа приедет, чтобы оформить путевку в плей-офф. Форма «Ливерпуля» устрашает – серия из трех, включающая разгром «Рейнджерс» (7:1) и по три очка против «Манчестер Сити» (1:0) и «Вест Хэма» (1:0) в АПЛ.

В это же время на Q Sport League будет идти прямая трансляция «Тоттенхэм» – «Спортинг». Первая игра обернулась драмой для «шпор»: нули до 90-й минуты и поражение 0:2 – по итогу. Исход в Лондоне может сильно повлиять на борьбу за плей-офф: группа D оказалась самой интригующей – шансы сохраняются у всех четырех команд.

Также 27 октября Q Sport проведет прямую трансляцию игры Лиги Европы – в гости к ПСВ заедет «Арсенал», который в этом сезоне не проигрывает. Команда Микеля Артеты – уверенный лидер и в АПЛ, и в группе A, где уже гарантировала себе плей-офф. Начало – в 22:35.

Телеканалы Q Sport и Q Sport League доступны в пакетах Alma TV, Bee TV, ID TV, TV Com, Tele 2 TV, Altel TV и mobi TV. Также Q Sport League можно смотреть бесплатно через браузер и приложение Galam TV (после регистрации).

Где посмотреть?

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Расписание трансляций Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций на казахстанском телевидении:

25 октября (Лига чемпионов):

22:35. «Зальцбург» – «Челси». Qazsport

В ночь на 26 октября (Лига чемпионов):

00:50. ПСЖ – «Маккаби» Хайфа. Q Sport

00:50. «Динамо» Загреб – «Милан». Q Sport League

00:50. «Боруссия» Дортмунд – «Манчестер Сити». Qazaqstan

00:50. «РБ Лейпциг» – «Реал». Qazsport

26 октября (Лига чемпионов):

22:45. «Интер» – «Виктория». Q Sport

В ночь на 27 октября (Лига чемпионов):

00:50. «Аякс» – «Ливерпуль». Q Sport

00:50. «Тоттенхэм» – «Спортинг» Лиссабон. Q Sport League

00:50. «Барселона» – «Бавария». Qazaqstan

27 октября (Лига Европы):

22:35. ПСВ – «Арсенал». Q Sport

В ночь на 28 октября (Лига Европы):

00:50. «Манчестер Юнайтед» – «Шериф». Qazaqstan

00:50. «Ференцварош» – «Монако». Qazsport

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