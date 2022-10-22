Валиуллин: «Медиалига? Я уточнял с юристами. Сказали, лучше не выступать на турнирах, где есть медийная огласка»

Отбывающий из-за допинга дисквалификацию защитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин объяснил, почему он не готов играть за SD Family в Медиалиге.

«Сейчас я поддерживаю форму, играя с друзьями, любителями, просто тренировки, никаких матчей. По поводу медиалиги и SD Family, я уточнял этот вопрос с юристами и мне сказали, что лучше не выступать на турнирах и мероприятиях, где есть медийная огласка. Поэтому я не планирую выступать в Медиалиге», – сказал Валиуллин.

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