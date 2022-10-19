«Тобол» оштрафован на матч без зрителей из-за поведения босса «Актобе» Хамбарова
«Тобол» и «Каспий» проведут свои следующие домашние матчи без зрителей.
Костанайский клуб оштрафован за то, что допустил в матче с «Актобе» (1:0) выход на поле постороннего лица, угрожавшего физической расправой и показывавшего оскорбительные жесты официальному лицу матча. При этом посторонним лицом был председатель правления «Актобе» Руслан Хамбаров.
Таким образом «Тобол» проведет без зрителей на трибунах первый домашний матч в следующем году.
На «Каспий» наложена санкция за неподобающее поведение зрителей, выразившееся в систематическом использовании пиротехники во время матча с «Мактааралом» (2:4).
Клуб из Актау проведет без зрителей матч 25-го тура КПЛ против «Акжайыка».
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