«Тобол» оштрафован на матч без зрителей из-за поведения босса «Актобе» Хамбарова

«Тобол» и «Каспий» проведут свои следующие домашние матчи без зрителей.

Костанайский клуб оштрафован за то, что допустил в матче с «Актобе» (1:0) выход на поле постороннего лица, угрожавшего физической расправой и показывавшего оскорбительные жесты официальному лицу матча. При этом посторонним лицом был председатель правления «Актобе» Руслан Хамбаров.

Таким образом «Тобол» проведет без зрителей на трибунах первый домашний матч в следующем году.

На «Каспий» наложена санкция за неподобающее поведение зрителей, выразившееся в систематическом использовании пиротехники во время матча с «Мактааралом» (2:4).

Клуб из Актау проведет без зрителей матч 25-го тура КПЛ против «Акжайыка».

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