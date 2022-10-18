Баскетбольный клуб «Астана» представил нового спонсора

Столичный «Астана» и компания 1XBET рады объявить о сотрудничестве, в рамках которого главный спонсор спортивных эмоций поддержит новую стратегию клуба, направленную на популяризацию баскетбола. Недавно БК сменил «имидж» и представил болельщикам новую форму, цвета и логотип.

Напомним, что в мае этого года рэп-исполнитель Big Som стал генеральным директором клуба «Астаны». Самсон Аракелян является техническим делегатом в международной федерации баскетбола FIBA. До назначения на пост генерального директора баскетбольного клуба «Астана» он возглавлял актауский «Каспий».

«Партнерство с 1XBET открывает большие возможности по развитию имиджа команды среди казахстанских болельщиков», — прокомментировал Аракелян.

Стоит отметить, что при клубе действует академия для молодых спортсменов. На сегодня ее воспитанники входят в фарм-команду, некоторые из них имеют опыт выступлений в Национальной лиге и могут дебютировать в Единой Лиге ВТБ. Яркий пример этого — Алижан Ыдырысжан, который стал первым таким игроком. Весной он дебютировал в матче с «Локо» в 18 лет.

Клуб также планирует привлекать на трибуны как можно больше болельщиков, дать им ощущение баскетбольного праздника, чтобы посещение домашнего матча воспринималось ими не только как визит с целью поддержать спортивную команду, но и как приятное времяпровождение.

«Компания 1XBET позиционирует себя как главный спонсор спортивных эмоций, ведь нам важно подарить драйв любителям спорта, болельщикам и фанатам. Сотрудничество с такими командами как баскетбольный клуб «Астана» дает нам возможность воплотить нашу миссию в реальность, так как основной целью 1XBET является развитие казахстанского спорта», — говорят представители компании.

Отметим, что баскетбольный клуб «Астана» создан в марте 2011 года при поддержке Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». На сегодня клуб является десятикратным чемпионом Национальной лиги Казахстана, девятикратным обладателем Кубка Казахстана, бронзовым призером Кубка азиатских чемпионов FIBA-2017.

В 2014 году «Астана» впервые приняла участие в европейских клубных соревнованиях – Кубке вызова FIBA, завершив выступление на стадии «Топ-16» в шаге от четвертьфинала.

Клуб регулярно выступает в Единой Лиге ВТБ, где трижды добирался до четвертьфинала. С 2013 по 2016 год в Лиге по итогам регулярного сезона приз «Лучший казахстанский игрок» дважды получали Анатолий Колесников и Антон Пономарев. Помимо этого, Пономарев является самым результативным казахстанским игроком в истории чемпионата, на его счету 741 очко.

Уже в это воскресенье, 23 октября, в рамках Единой Лиги ВТБ «Астана» примет на домашнем паркете «Пари Нижний Новгород». Приглашаем всех любителей и болельщиков поддержать столичных ребят и весело провести выходной!

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