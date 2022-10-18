Спортсменки из Казахстана оказались в центре скандала с флагом страны на ЧМ по армреслингу

Конфликт между спортсменками из Казахстана и Турции произошел на церемонии награждения ЧМ по армрестлингу в Анталье.

Казахстанки Диана Тюкова и Дана Асанова, выступавшие в категории до 50 кг, заняли второе и третье места соответственно. Золото завоевала Чаглаян Деря Джерен из Турции.

Когда девушки из Казахстана развернули флаг страны, победительница сделала то же самое с флагом Турции, закрыв им казахстанский. Это не осталось без ответа, и на пьедестале разгорелось соперничество, где представительницы обеих стран пытались выставить впереди именно свой флаг.

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