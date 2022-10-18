«Астана» покинула топ-100 лучших команд Европы

Обновлен клубный рейтинг УЕФА после очередного тура группового этапа еврокубков.

«Астана» опустилась на 104-ю строчку, «Кайрат» поднялся на 120-е место, а «Тобол» сохранил 189-ю позицию.

Возглавляет рейтинг «Манчестер Сити».

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