Выиграйте 300 тысяч тенге на главном состязании по Dota 2!

В Сингапуре проходит THE INTERNATIONAL 11 – крупнейший чемпионат по Dota 2. Выиграть на нем могут и болельщики – вместе с Olimpbet Казахстан.

TI11, одиннадцатый чемпионат мира по Dota 2, стал самым масштабным соревнованием в истории дисциплины. 20 лучших команд со всего мира бьются за главный приз – Эгиду чемпионов (Aegis of Champions) – щит из бронзы и серебра.

Сейчас идет групповой этап, с 20 по 23 октября пройдут встречи плей-офф. Финальный этап состоится 29 и 30 октября на Сингапурском крытом стадионе.

Призовой фонд в этому году уже достиг $16 млн и будет расти. Так, в прошлом году только победители – российская команда Team Spirit – получили рекордные для киберспорта призовые – свыше $18 млн.

Заработать на TI11 могут и болельщики. Розыгрыш с призовым фондом 300 000 тенге подготовил Olimpbet Казахстан. Достаточно сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом 1,5 и выше на любимую из команд, участвующих в THE INTERNATIONAL 11.

Трое победителей получат соответственно 200 000, 100 000 тенге или крутой мерч от Olimpbet.

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