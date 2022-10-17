Olimpbet вернет 50%, если ставка на победу Яна не сработает

В ночь с 22 на 23 октября в Абу-Даби состоится UFC 280. Это событие многие называют главным турниром года в мире MMA, на котором пройдет запредельное количество интересных боев.

Сверхинтересное противостояние ожидается в легчайшей весовой категории, в котором сойдутся Петр Ян и Шон О’Мэлли.

Петр Ян – бывший чемпион UFC, известный российский 29-летний боец, заработавший репутацию одного из лучших ударников в мире MMA. Шону О’Мэлли – 27 лет, многие называют его «Новым Конором Макгрегором». Он так же является ярким файтером с необычным и жестким стилем ведения боя. Из-за эпатажной прически Шона часто называют разноцветным пуделем.

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Последние поединки у обоих бойцов прошли неудачно. Петр Ян, наверняка, захочет вернуться на победную поступь после обидного поражения в титульном бою против Алджамейна Стерлинга. Июльская схватка О’Мэлли с Педру Муньюсом закончилась безрезультатно – его соперник не смог продолжить бой после случайного тычка в глаз. Так что, на сей раз в Абу-Даби нас ждет зрелищный поединок, в котором оба бойца захотят реабилитироваться, и от результата будут зависеть их перспективы на титул в дивизионе. Коэффициенты на этот бой: П1 – 1.35; Х – 70; П2 – 3.35.

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