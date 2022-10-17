Где и во сколько смотреть «Барыс» – «Торпедо» в Казахстане

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«Барыс» примет «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра начнется в 19:30 по Астане.

Посмотреть игру можно по телеканалу Qazsport, таблица здесь.

Барыс – Торпедо
Дата проведения
17 октября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

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