Где и во сколько смотреть «Барыс» – «Торпедо» в Казахстане

«Барыс» примет «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра начнется в 19:30 по Астане.

Посмотреть игру можно по телеканалу Qazsport, таблица здесь.

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