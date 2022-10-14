UFC 280: побеждай вместе с Петром Яном Или Olimpbet вернет 50% от ставки

В ночь с 22 на 23 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 280. Это событие многие называют главным турниром 2022 года в мире MMA.

UFC 280 подарит зрителям сразу несколько интересных боев, два из которых – за титул. В легком весе воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова Ислам Махачев проведет чемпионский бой с бразильским файтером Чарльзом Оливейрой. Лучший букмекер Казахстана предлагает следующие коэффициенты на поединок: П1 – 1.5; Х – 71; П2 – 2.66.

Алджамейну Стерлингу предстоит защита пояса в легчайшем весе в поединке с легендой MMA Ти Джеем Диллашоу. Оба бойца из США. Самая широкая линия на этот бой – у Olimpbet.

Кроме титульных сражений зрителей ждет битва в легчайшей весовой категории: Петр Ян сойдется в клетке с Шоном О’Мэлли.

Петр Ян – бывший чемпион UFC в легчайшем весе, известный 29-летний российский боец, заработавший себе репутацию одного из лучших ударников в мире MMA. Его соперником станет перспективный ирландец Шон О’Мэлли, которого многие называют «Новым Конором Макгрегором». Шон так же является ярким ударником с необычным и жестким стилем. Коэффициенты на этот бой: П1 – 1.33; Х –­ 70; П2 – 3.49.

Букмекерская компания Olimpbet вернет 50% от ставки на победу российского бойца, если Ян не сможет победить ирландца.

Петр станет первым по-настоящему серьезным испытанием в карьере Шона. Сам же Ян наверняка захочет реабилитироваться после обидного поражения в бою с Алджамейном Стерлингом. В любом случае, нас ждет зрелищный поединок, в котором оба бойца в бескомпромиссной борьбе будут искать возможность нокаутировать друг друга.

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