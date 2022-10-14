Канат Мусатаев стал главным тренером «Турана»
«Туран» назначил 52-летнего Каната Мусатаева главным тренером команды.
Он был внесен в заявку клуба на сайте ПФЛК.
Ранее специалист работал в тренерском штабе «Ордабасы» и «Тарлана», а также на руководящих должностях в карагандинском «Шахтере», «Таразе», «Академии Оңтүстік» и КФФ.
Сейчас команда из Туркестана идет на 11-м месте в КПЛ, таблица здесь.
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