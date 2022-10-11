Константин Горовенко: «Горжусь, что тренирую «Мактаарал»

Главный тренер «Мактаарала» Константин Горовенко высказался после победы над «Акжайыком» (1:0) в 22-м туре КПЛ.

– Матч за шесть очков. Обычно такие матчи напряженные. В таких матчах больше тактики, команды закрываются, много внутренней борьбы, единоборств. Наш план сработал: мы высоко прессинговали, создали два момента, повели в счете. К сожалению, ребята где-то начали играть на сохранение счета — чуть-чуть прижались к своим воротам. Но на контратаках у нас также были хорошие моменты. Мы выдержали план на игру: все игроки были дисциплинированными, мотивированными, и мы вернулись в игру. Будем бороться до конца чемпионата, пока у нас есть какие-то шансы. Самое главное — футболисты играют с душой, горящими глазами. Горжусь, что тренирую эту команду, этих футболистов. Да, у нас есть много недостатков, но самое главное, что футболисты полностью вовлечены в процесс и всех себя отдают на поле.

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