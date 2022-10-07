22-й тур OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу: проверка лидеров на прочность

В ближайший уик-энд пройдут матчи очередного, 22-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу, которые будут разбиты на два игровых дня.

В субботу свой матч проведет единоличный лидер сезона «Актобе», который останется на чистом первом месте вне зависимости от домашней игры с «Каспием». «Красно-белые» будут принимать гостей из Актау на фоне унизительного поражения в минувшем туре от «Акжайыка», поэтому «Актобе» постарается сделать все для того, чтобы реабилитироваться за конфуз в Уральске перед родными болельщиками. Коэффициенты букмекера на этот матч: П1 – 1.25; Х – 5,39; П2 – 12.

«Аксу» примет «Тобол». По всем раскладам фаворит матча в Павлодаре очевиден. Действующий чемпион еще не утратил шансов на сохранение титула и постарается не допустить осечки в выездном противостоянии с дебютантом высшего дивизиона. Однако и «Аксу» очки важны не меньше, ведь в случае поражения команда Руслана Костышина снова рискует оказаться в опасной зоне. Самая широкая линия на этот матч – у Olimpbet.

Воскресенье начнется игрой в Атырау, где одноименный клуб встретится с «Кайратом». «Нефтяники», похоже, уже решили свои главные задачи на сезон, а вот алмаатинцы еще не оставили надежд зацепиться если не за призовое место, то хотя бы за путевку в квалификацию Лиги конференций. Тем более, «кайратовцы» наверняка захотят отомстить атыраусцам за крупнее домашнее поражение в первом круге со счетом 0:3.

«Шахтер» и «Туран» сыграют в Караганде. Клуб из Туркестана ничьими с «Астаной» и «Акжайыком» немного отодвинул себя от зоны вылета, но теоретически он может туда вернуться уже по итогам 22-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана. «Горняки» тоже постараются не ударить в грязь лицом, они еще способны побороться за еврокубковое место.

«Астана» примет «Ордабасы», ведущий заочную борьбу с «Кайратом» за четвертую позицию, дающую право на участие в Лиге конференций. Но ведь у самой «Астаны» задачи и амбиции намного серьезнее – ни больше ни меньше, а чемпионство! Вернувшийся в столичную команду Григорий Бабаян в двух матчах на посту главного тренера не смог одержать пока ни одной победы, третью осечку он вряд ли допустит.

«Таразу» будет противостоять «Кызыл-Жар», который из-за последних неудач всерьез рискует попрощаться с элитным дивизионом – находящийся в зоне вылета «Акжайык» имеет столько же очков, сколько и петропавловцы, уступая им лишь по дополнительным показателям. Но и «Таразу», похоже, сделавшему ставку на завоевание Кубка страны, пора просыпаться. 10-матчевая безвыигрышная серия в OLIMPBET-Чемпионате Казахстана – это никуда не годится.

На десерт – центральный матч 22-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана, и среди его участников вы не найдете претендентов на высокие места. Напротив, вполне вероятно, что «Мактаарал» и «Акжайык» по итогам сезона вылетят в Первую лигу. В первую очередь это касается команды из поселка Атакент, у которой в случае поражения в 22-м туре шансов остаться в высшем дивизионе практически не останется. В воскресенье вечером на «Туркестан Арене» будет по-настоящему жарко!

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