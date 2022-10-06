Марин Чилич внес вклад в озеленение Астаны

В столице Казахстана продолжается турнир серии АТР 500 Astana Open. Победитель Открытого чемпионата США-2014, финалист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2017, Открытый чемпионат Австралии-2018), бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, хорват Марин Чилич принял участие в озеленении Астаны. Теннисист посадил ель, которая стала подарком городу и приурочил это к проходящему турниру ATP 500 Astana Open.

«Это очень правильная и интересная инициатива. Мы должны чувствовать ответственность за состояние планеты. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет примером для многих» – сказал Чилич.

Генеральные спонсоры турнира:

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Группа «KAZ Minerals»

«Eurasian Resources Group» (ERG)

Официальный партнер:

«The Ritz-Carlton Astana»

Партнер:

«MYD Production»