Женская сборная Казахстана U-19 пропустила 7 мячей от Чехии

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Женская сборная Казахстана U-19 проиграла сверстницам из Чехии (0:7) в Алматы.

Матч проходил в рамках квалификации Евро-2022/23

Голы: Тенкратова (8’), Стршижова (30’, 55’), Швибкова (34’, 50’), Гореткиова (76’), Коханова (80’).

10 октября казахстанки сыграют с Андоррой.

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