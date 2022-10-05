Женская сборная Казахстана U-19 пропустила 7 мячей от Чехии
Женская сборная Казахстана U-19 проиграла сверстницам из Чехии (0:7) в Алматы.
Матч проходил в рамках квалификации Евро-2022/23
Голы: Тенкратова (8’), Стршижова (30’, 55’), Швибкова (34’, 50’), Гореткиова (76’), Коханова (80’).
10 октября казахстанки сыграют с Андоррой.
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