Казахстанец признан лучшим бомбардиром в Медийной Футбольной Лиге в Москве

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16 сентября стартовал второй сезон Медийной Футбольной Лиги, где были отобраны 18 самых востребованных команд. Казахстан уже второй год подряд представляет команда SD Family.

Напомним, что в прошлом году в МФЛ коллектив Дидара Сыдыкбека выступил впервые и сыграл с лучшими командами России. Тогда «Семья» показала неплохие результаты и за последний год провела несколько товарищеских матчей. Теперь SD уже с новыми силами принимает участие в Лиге-2022.

«В этом сезоне есть множество отличий от первого МФЛ. Во-первых, огромное количество новых команд, которые выглядят сильнее чем наши соперники из первого сезона. Также стоит отметить, что число высококлассных игроков с огромным бэкграундом, молодых профессионалов, ну и медийных личностей в составах команд стало больше», — комментируют SD Family.

Также игрок SD — Айбол Абикен на данный момент возглавляет таблицу лучших бомбардиров МФЛ-2022. Он стал автором всех четырех голов в двух играх. Айбол отмечает, что это командная заслуга и в дальнейшем они будут претендовать на награду MVP (Most Valuable Player).  Недавно футболист стал гостем проекта ЖБ подкаст, где рассказал о ситуации с допингом, поделился мыслями о МФЛ и планами на будущее. Смотрите новый выпуск с Айболом на официальном YouTube-канале компании 1XBET

На сегодня «Семья» сыграла с командой «Эгриси» вничью со счетом 2:2 и выиграла команду Watch TV со счетом 1:2. В прошлую субботу SD еще раз доказали, что они лучшие: в матче против команды Fight Nights казахстанцы победили со счетом 2:1. Мячи забили: Дидар Сыдыкбек и Давид Мартиросян. После этой победы SD Family с 7 очками вышли в лидеры группы В.

Стоит отметить, что в этом сезоне звездный состав SD пополнился такими медийными личностями как участник группы «Ирина Кайратовна» — Алдияром Жапархановым, блогером-миллионником Ерболатом Жанабыловым, Артуром Аскарулы, который известен как Archibalt, Женисом Омаровым по прозвищу Zheka Fatbelly и другие.

«Как говорил капитан команды Дидар Сыдыкбек: «Одна страна, одна семья, одна цель»! В МФЛ мы настроены победить и привезти золотую медаль в Казахстан! Помимо медали, мы делаем очень много контента, выпуски на нашем YouTube канале, ежедневный контент в Tiktok и Instagram, стараемся выжимать плюсы из всего и радовать наших зрителей», — отмечает коллектив.

Напомним, что компания 1XBET является главным спонсором и партнером SD Family. Как отмечают в компании, одним из ключевых направлений 1XBET остается развитие спорта в стране и поддержка отдельных команд и спортсменов. Главный спонсор спортивных эмоций верит в команду и желает побед и красивой игры!

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