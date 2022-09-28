Казахстан попал в четвертую корзину отбора на Евро-2024

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Определились корзины для жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.

Казахстан оказался в четвертой корзине.

Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша;

Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия;

Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения;

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерский острова, Северная Македония;

Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдавия, Мальта;

Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Жеребьевка пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне.

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