Рамазан Оразов об удалении Алипа: «Мы держались до этого момента»

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов прокомментировал итоги матча с Азербайджаном в Лиге наций и рассказал о прогнозах на выход в финальную часть Евро-2024.

– Рамазан, если абстрагироваться от результата в Баку, насколько ты лично доволен своей игрой и командным успехом?

– Думаю, каждый игрок сборной доволен общим результатом сборной, мы проделали достаточно хорошую работу.

– Все называют Адиева прежде всего тренером-мотиватором, ты согласен с этим?

– В плане мотивации согласен, что Магомед Мусаевич всегда находит правильные слова. Что сказали перед Беларусью? Точно не помню, но думаю, сами игроки себя мотивировали тем, что мы прошли такой путь и не хотелось терять все из-за одной игры. Но и в целом Мусаевич – сильный тренер, наше место в таблице доказывает это.

– Есть мнение, что в сборной ты словно чувствуешь себя комфортнее, поэтому играешь ярче, эффективнее по сравнению с клубом. Так ли это?

– В клубе все по-другому, там иная тактика. Если говорить о сборной, Мусаевич со мной индивидуально много разговаривал весь цикл. Не знаю, я бы не сказал, что сыграл за сборную феноменально, просто команда в целом смотрелась хорошо.

– Как ты думаешь, насколько реальны шансы бороться с Грузией, Турцией и Грецией за выход на Евро-2024?

– В одной конкретной игре может все произойти. Все в наших руках, как себя проявим, настроимся. Конечно, это большой шанс, каждый приложит усилия, чтобы осуществить мечту. Не надо никого бояться, все зависит от нас.

– По игре с Азербайджаном. Можно сказать, что удаление Алипа сломало игру окончательно?

– Мы держались до этого момента. В меньшинстве, конечно, тяжело, особенно на таком уровне, и после игры с Беларусью прошло всего два дня. Игра шла до гола, после него уже совсем тяжело было.

– Как воспитанника «Кайрата» спрошу тебя о дебюте Садыбекова, как оценишь его выход?

– Адилета вся команда поддерживала, поскольку он сейчас самый молодой, первый сбор был для него. Он ждал этот дебют, молодец, он на правильном пути. Желаю ему как можно больше игр за сборную.

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