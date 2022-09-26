Сергей Малый провел 60 матчей за сборную Казахстана. Защитник вошел в тройку рекордсменов команды

Теги сборная Казахстана по футболу Тобол Сергей Малый Спорт Казахстана

Защитник «Тобола» Сергей Малый в матче Лиги наций против сборной Азербайджана (0:3) провел свой 60-й матч в составе национальной сборной Казахстана.

Малый дебютировал в сборной 5 марта 2014 года в товарищеской игре против Литвы.

Рекордсмены сборной Казахстана 1992-2022:

1. Самат Смаков – 76 матчей;

2. Руслан Балтиев – 73;

3. Сергей Малый – 60;

4-5. Нурбол Жумаскалиев – 58;

4-5. Юрий Логвиненко – 58.

Статистику игрока можно посмотреть тут.

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