Денис Погодин против «Адоса» Сандибекова на Top Dog. Olimpbet застрахует первую ставку

24 сентября в Сочи состоится турнир TOP DOG FC 16. У наших друзей из Olimpbet есть специальная акция – страховка первой ставки до 10 000 тенге.

В главном бою вечера чемпион организации в полусреднем весе Денис Погодин проведет первую защиту титула против претендента из Казахстана Адилжана «Адоса» Сандибекова. Для Погодина, идущего на серии из трех досрочных побед, это будет первая защита титула

В со-главном бою самый высокий средневес лиги Александр «Север» Северин будет противостоять самому низкому – Тимуру «Доктору» Акаимову (192 см против 170 см). В случае победы Северин, идущий на серии из 3 побед подряд, станет обязательным претендентом на перстень в среднем весе.

В третьем по значимости бою новичок организации Давид Хачатрян сразится против опытного кулачника Камала «Камикадзе» Гасанова.

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