Комментатор Орлов назвал Алипа в «Зените» данью дружбы между народами Казахстана и России

Комментатор Геннадий Орлов назвал слабую сторону «Зенита».

– Оборона. По-настоящему использовать это могли только европейские команды.

«Зенит» же создавал команду для Лиги чемпионов, поэтому он сейчас и выглядит так на уровне всех остальных в чемпионате. У него все вроде бы в порядке, но по-настоящему проверить это невозможно.

Мне кажется, Чистяков каким был, таким и остался. Не прибавил. Поэтому и Родригао взяли.

Алип – это просто дань дружбы между народами Казахстана и России. Лучше наигрывать кого-то молодого из академии.

Бакаев тоже пока не привык к бразильцам. Бразильцы – это высший класс, футбол другого уровня. И все должны тянуться к ним, чтобы понимать их. Но это все исходит из тренировок. Бразильцы играют в одно касание. Кто еще в чемпионате России играет в одно касание? Да никто! Играть в одно касание – высший класс. Тогда ни один защитник не успеет.

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