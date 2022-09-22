Адиев ответил, почему не вызвал Покатилова в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на вопросы журналистов перед матчем с Беларусью в Лиге наций.

– Ожидают довольно сложные игры. Мы понимаем цену и ответственность этого матча. Ощущаем себя в позитивном ключе, так как давно не виделись с ребятами, давно хотели встретиться и снова ощутить ту атмосферу, в которой прибывали в прошлом цикле благодаря нашим болельщикам. С одной стороны, завтра будет тяжелая игра, с другой стороны – мы рады снова встретиться и выйти завтра на «Астана Арену» переполненными нашими болельщиками, которые несомненно дадут положительную энергетику.

– Каково физическое состояние у футболистов? Как себя чувствуют Ахметов и Куат?

– У нас было три-четыре тренировочного дня. Тяжело привести команду к общему знаменателю за столь короткое время. Но я бы не хотел акцентировать на этом внимание, так как наши соперники тоже находятся в такой ситуации. Мы попытались воздействовать на функцию ребят. У нас было полтора дня для тактических занятий, чтобы посмотреть то сочетание, в котором мы выйдем против Беларуси. Я должен исходить из той ситуации, которая есть.

Что касается ребят, Ахметов приехал с травмой, так и не смог выйти на наши тренировки. К сожалению, завтра Елдос будет вне заявки, однако он будет в расположении сборной. Мы будем следить за его динамикой. Куат чувствует себя нормально и готов выйти на поле.

– Зайнутдинов играет на позиции центрального защитника в ЦСКА и неоднократно попадал в символическую сборную тура. На какой позиции Вы его видите?

– На моей практике я давно такого не видел, чтобы футболист, который изначально играл атакующего полузащитника, опустился на позицию центрального защитника и играет весьма уверенно. Это впечатляет, я действительно давно такого не видел. Мы рады, что у нас есть такой универсальный игрок. Где я его вижу? Где-то посередине.

– Марат Быстров вернулся в сборную. Значит ли это, что маленькое недопонимание исчезло?

– Конечно. Просто был момент, который мне не понравился, как главному тренеру. Если он здесь находится, он услышал мой посыл. Все позади, никаких проблем нет. Он готовится к завтрашней игре.

– Все находятся в предвкушении завтрашней игры, так как может решиться выход из группы с первого места. Как эти мысли влияют на команду? Есть ли у Вас максимальный ориентир на игру с Беларусью?

– Понятно, что мы играем при своих болельщиках. Огромная им благодарность, что на протяжении трех месяцев без сборной нас поддерживали, благодарили за успешную игру. Мы хотим и постараемся выполнить задачу при наших болельщиках.

Да, мы никогда не бывали во главе группы. Я сказал ребятам: «Насладитесь этим моментом. Не каждый раз происходит такое у профессионального футболиста». Мы – спортсмены. Для нас есть только одно место – первое. В спорте блестит только золото, и мы всегда к этому стремимся. Завтра постараемся поставить точку. Не получится завтра – у нас есть следующий матч. Что бы ни произошло, я могу вас заверить о том, что команда приложит максимум усилий.

– Почему не вызвали Стаса Покатилова?

– Мы его приглашали на прошлый отрезок, но он не смог приехать. Тогда было четыре игры, и мы считали, что нам не помешает второй опытный вратарь. На этот сбор он не был приглашен по двум причинам. Первая – я хотел отблагодарить тех парней, которые прошли с нами тот непростой отрезок. Когда сборная была в тяжелой ситуации, они справились с давлением и добыли необходимый результат. Я сделал минимальные изменения, и постарался сохранить тот костяк. Во-вторых, я не видел смысла вызывать его, пока у нас есть Шацкий. Для меня он – номер один, и я ему доверяю. Звать опытного вратаря, который своей игрой тоже заслужил определенные дивиденды, и держать за спиной Шацкого, я не видел смысла. Если Игорю здоровье позволит, он будет играть в двух этих играх.

– Вы сказали, что попытались сохранить костяк, однако в сборную не попал Бауыржан Байтана. За это время он успел перейти в «Актобе». С чем связан его невызов?

– Это очень тонкий вопрос. Если вызываешь в сборную молодого парня, чтобы посмотреть в тренировочном процессе, поближе познакомиться, он будет спокойно сидеть на скамейке. А тот же Байтана, который в «Таразе» проводил яркий отрезок времени и совершенно заслуженно получал вызов в сборную. Он уже опытный футболист. Я не видел смысла вызывать его и держать на скамейке запасных. Есть футболисты, которые могут сесть на скамейку и спокойно это принять. А есть те, которые это тяжело принимают, и я думаю, он один из этих игроков.

– Ранее мы никогда не обыгрывали Беларусь. Не давит ли этот фактор на команду психологически?

– Действительно, это сложный соперник. Как мы, тренеры, любим говорить, что любая серия, будь она удачная или неудачная, рано или поздно заканчивается. На это я абсолютно не обращаю внимание. У нас есть примерное понимание, что будет сборная Беларуси делать на поле. Посмотрим, что из этого выйдет.

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