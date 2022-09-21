Удержит ли Казахстан лидерство в Лиге наций УЕФА?

22 сентября стартуют заключительные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА, в рамках которого сборная Казахстана встретится со сборными Беларуси и Азербайджана. После четырех туров подопечные Магомеда Адиева с десятью очками идут на первом месте в третьей группе дивизиона С. Вторую строчку занимает Словакия (6), далее идут Азербайджан (4) и Беларусь (2).

В первый день пятого тура сборная Казахстана примет у себя сборную Беларуси. Игра начнется в 20:00 на «Астана-Арене». Стоит отметить, что на матч между сборными выкуплено уже более 25 тысяч билетов. Команды ранее встречались шесть раз, из которых четыре победы у Беларуси и два матча команды свели вничью.

В этом сезоне Казахстан провел беспроигрышную серию из четырех поединков и уже почти обеспечил себе дорогу в группу В. Сейчас у сборной три победы и ничья. Игра обещает быть ровной с обоюдными возможностями. В случае победы, команда выйдет во второй дивизион и получит дополнительную возможность отобраться на ЕВРО-24.

Что касается сборной Беларуси, коллектив будет бороться за выживание и право продолжить игру в группе С. Они сейчас аутсайдеры в своей группе и отстают на целых восемь очков от соперников. У коллектива два поражения и две ничьи в последних играх.

В этой встречи явными фаворитами является сборная Казахстана. Аналитики компании 1XBET верят в победу казахстанцев и предлагают коэффициент 2.25, в случае победы белорусов – 3.5, на ничью – 3.05.

А уже 25 сентября наша сборная сыграет в гостях со сборной Азербайджана. Игра пройдет на «Далга Арене» в Баку и начнется в 22:00 по астанинскому времени.

По личным встречам у Азербайджана две победы, а у Казахстана пять. Три игры команды закончили равным счетом.

Команда Джанни Де Бьязи откроет свой пятый тур с игры со сборной Словакией в Трнаве, а после продолжит с Казахстаном. Сейчас у азербайджанцев одна победа, одна ничья и два поражения. Получится ли коллективу собрать очки — узнаем совсем скоро.

Отметим, что сборная Казахстана стала настоящим открытием в текущей Лиге наций, не имея ни одного поражения в своем активе. В честь этого события главный спонсор футбольных эмоций — компания 1XBET устроит большой показ матча между Азербайджаном и Казахстаном .

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