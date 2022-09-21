Дмитрий Баландин объявил о завершении карьеры. Олимпийский чемпион Рио сосредоточится на тренерской деятельности

Олимпийский призер Рио-де-Жанейро Дмитрий Баландин объявил о завершении карьеры спортсмена.
27-летний пловец сосредоточится на тренерской деятельности.
В 2016 году Баландин завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом, став первым казахстанским олимпийским призером в плавании. Он показал результат 2:07.46.
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