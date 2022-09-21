Тренер сборной Казахстана Адиев: «Отстранение – большая трагедия для российского футбола. Россия всегда была не последней футбольной державой»

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался по поводу отстранения России от международных футбольных соревнований.

«Это большая трагедия для российского футбола. Хотелось бы, чтобы как можно скорее сборная и клубы вернулись в европейские соревнования. Россия всегда была не последней футбольной державой, поэтому, конечно, хотелось бы скорейшего возвращения», – сказал он.

На днях стало известно, что сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного турнира Евро‑2024.

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