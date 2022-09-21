Тренер сборной Казахстана Адиев: «Отстранение – большая трагедия для российского футбола. Россия всегда была не последней футбольной державой»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался по поводу отстранения России от международных футбольных соревнований.

«Это большая трагедия для российского футбола. Хотелось бы, чтобы как можно скорее сборная и клубы вернулись в европейские соревнования. Россия всегда была не последней футбольной державой, поэтому, конечно, хотелось бы скорейшего возвращения», – сказал он.

На днях стало известно, что сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного турнира Евро‑2024.

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