Клиенты и партнеры Fonbet поддержали Геннадия Головкина во время боя с Альваресом

18 сентября в ресторане Al-Farabi terrace в Алматы прошло необычное мероприятие, организованное букмекерской компанией Fonbet – просмотр боя Геннадия Головкина в формате завтрака для партнеров и клиентов компании.

Мероприятие стартовало не по-алматински рано, но тем не менее, собрало более сотни человек. В ожидании главного боя гости не теряли времени зря: приняли участие в фитнес-разминке, вкусно позавтракали, а также попробовали свои силы в набирающей популярность игре Корнхол.

Конечно же, все гости пришли поддержать своего соотечественника Геннадия Головкина в схватке за титул WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе с Саулем «Канело» Альваресом и активно обсуждали шансы бойцов в грядущей поединке. Видеотрансляцию долгожданного боя показали на большом экране, а каждый новый раунд сопровождал выход обворожительных ринг-герл.

Головкин уступил Альваресу решением судей, но это только усилило любовь казахстанцев к национальному герою. Завершился завтрак розыгрышем игровой приставки Sony PlayStation 5 и других призов.