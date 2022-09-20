Три казахстанца вошли в топ-10 европейского ладдера Dota 2

Саппорт HellRaisers Арман «Malady» Оразбаев занимает первую строчку в европейском рейтинговом ладдере Dota 2.

На второй строчке – его напарник Алимжан «Watson» Исламбеков.

Оба игрока – казахстанцы. На 8-м месте есть еще один игрок из Казахстана – TA2000 aka naive- из Ooredoo Thunders (под ником iamjakehill).

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