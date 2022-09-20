Бибисара Асаубаева победила экс-чемпионку мира по шахматам

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала победу над Александрой Костенюк из России во 2-м туре на этапе Гран-при ФИДЕ.

Костенюк – двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008 года по декабрь 2010 года).

Первый этап женского Гран-при ФИДЕ проходит в Астане. От Казахстана, помимо Асаубаевой, выступает Жансая Абдумалик.

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