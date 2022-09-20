Щеткин о голе «Арсеналу»: «Я должен был забивать в первом тайме, но рад, что все-таки исправился во втором»

Казахстанский нападающий «Кубани» Алексей Щеткин прокомментировал гол в ворота тульского «Арсенала».

– Команда сильно переживала, что на протяжении пяти игр не могла выиграть. Мы общаемся между собой, поддерживаем друг друга и знаем, что мы – неплохая команда, которая способна на большее. Мы играли в свой футбол, создавали моменты и заслуженно победили. Предпосылок к нашему успеху было намного больше. Надеюсь, эта победа поможет нам в психологическом плане. Теперь будет намного легче готовиться к следующей игре. Не будет витать это напряжение. Дальше должно быть все хорошо!

«Арсенал» – хорошая команда, но мы здорово вылетали в контратаки. Я должен был забивать в первом тайме, но рад, что все-таки исправился во втором. Всю неделю мы наигрывали стандарты. Этот ход сработал.

Благодарю всех болельщиков за поддержку. Это был мой первый матч в составе «Кубани», и мне очень понравилась атмосфера на стадионе. Пусть так будет теперь всегда!

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