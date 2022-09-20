Тренер сборной Беларуси: «В прошлой игре мы превзошли казахов по всем показателям»

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев уверен, что его команда сможет обыграть Казахстан в Астане.
«В нашей прошлой игре мы превзошли казахов по всем показателям: удары, угловые, владение мячом… Сыграем в атаку и в этот раз, нашей команде по силе победить. Я уже как-то говорил: если парни поверят в себя настолько же, насколько в них верю я — все получится», – сказал он в интервью АБФФ.
Матч Казахстан – Беларусь в Лиге наций состоится 22 сентября.
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