Тренер сборной Беларуси: «В прошлой игре мы превзошли казахов по всем показателям»

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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев уверен, что его команда сможет обыграть Казахстан в Астане.

«В нашей прошлой игре мы превзошли казахов по всем показателям: удары, угловые, владение мячом… Сыграем в атаку и в этот раз, нашей команде по силе победить. Я уже как-то говорил: если парни поверят в себя настолько же, насколько в них верю я — все получится», – сказал он в интервью АБФФ.

Матч Казахстан – Беларусь в Лиге наций состоится 22 сентября.

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