Новичка «Турана» Фатаи обвиняют в подделке паспорта. Экс-тренер заявил, что он на самом деле старше на четыре года

Новичка туркестанского «Турана» Кехинде Фатаи обвиняют в подделке паспорта.

В 2007 году, приехав в Румынию из Нигерии в возрасте 17 лет, Фатаи был взят под опеку Иона Марина, технического директора «Фарула». Для того, чтобы набраться опыта, форварда отправили во вторую команду «моряков», под руководством Георге Бутою. Тренер обвинил африканского футболиста в подделке паспорта и в том, что на самом деле он на четыре года старше своего официального возраста.

В ответ Кехинде Фатаи категорически опроверг заявления своего бывшего тренера и заявил, что подаст на него в суд.

«Я не люблю говорить об этих вещах. Я знаю, кто я такой! С тех пор, как я приехал в эту страну, я занимался своими делами. Тренер, который это говорил, при всем уважении, тогда был тренером молодежной команды. Моим же тренером был Ион Марин, и он отправил меня играть в молодежку.

Я играл очень хорошо и был лучшим, поэтому он сказал, что я старше своего возраста. Но некоторые факты не совпадают. Я не мог покинуть Нигерию, пока мне не исполнится 17 лет, и это было проблемой. Тогда Ион Марин оформил необходимые документы и стал моим опекуном, после чего я смог переехать в Румынию.

А теперь посмотрите, о чем говорит этот человек. Я подам на него в суд, приведу доказательства», — сказал Фатаи.

Напомним, что в данный момент официальный возраст игрока составляет 32 года.

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