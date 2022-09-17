Olimpbet вернет 50% от ставки на Головкина в бою с Канело

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе Геннадий Головкин и Сауль Альварес поставят точку в противостоянии. Букмекерская компания Olimpbet вернет 50% от ставки на победу казахстанского боксера, если он не сможет победить мексиканца.

Головкин – легендарный казахстанский боксер, выступающий в средней весовой категории. В разное время 40-летний Геннадий владел поясами WBC, WBA, IBF, IBO и The Ring. Соперником казахстанца станет 32-летний мексиканец Сауль Альварес, потерпевший в мае первое поражение за 9 лет.

Букмекерская компания Olimpbet оценивает шансы на победу Головкина с коэффициентом 5,21. Успех Канело оценивается с вероятностью 1,25. Кэф на ничью – 31.

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