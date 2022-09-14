«Астана» – «Тобол»: где смотреть

Теги высшая лига Казахстан Тобол Астана Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Астана» сыграет с «Тоболом» в 20-м туре КПЛ.

Старт в 19:00 по Нур-Султану.

Посмотреть матч можно по телеканалу Qazsport.

Таблица здесь.

Астана – Тобол
Дата проведения
14 сентября, 16.00, «Астана Арена»
Онлайн матча

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Что говорят боксеры о бое Канело и Головкина: Бивол ставит на мексиканца, а Рой Джонс и Серик Сапиев поддерживают GGG

Один из лидеров «Красавы» сейчас в Казахстане: решился на переезд за день, дебютировал в еврокубках и уже забил первый гол

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные