«Астана» – «Тобол»: где смотреть

«Астана» сыграет с «Тоболом» в 20-м туре КПЛ.
Старт в 19:00 по Нур-Султану.
Посмотреть матч можно по телеканалу Qazsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 14 сентября, 16.00, «Астана Арена»
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