Тагыберген провел 300 матчей в КПЛ

Полузащитник «Тобола» Асхат Тагыберген сыграл 300-й матч в КПЛ.

Это случилось в матче 19-го тура против «Атырау» (0:2).

Тагыберген дебютировал в чемпионате Казахстана 17 мая 2008 года в составе «Кайсара», в матче против «Иртыша» (0:1).

После «Кайсара» (140 матчей) выступал за «Актобе» (74 матча), и «Астану» (35 матчей).

В составе «Тобола» на сегодняшний день сыграл 51 матч.

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В матче «Тобола» и «Кайрата» было все: красивые голы, перфомансы болельщиков и настоящие эмоции