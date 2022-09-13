Москаленко вошел в штаб Бабаяна в «Астане», Нурдаулетов сохранит свою должность

Известен новый состав тренерского штаба «Астаны».

По информации KazFootball.kz, в штаб Григория Бабаяна вошли Александр Москаленко и Аркадий Бакулин.

Тренер по вратарям станет известен позже.

Сообщается, что Кайрат Нурдаулетов, занимавший должность ассистента Срджана Благоевича, продолжит тренерскую деятельность в основной команде.

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