Жоао Пауло: «Мой хет-трик – результат плодотворных тренировок всей команды»

Нападающий «Кайрата» Жоао Пауло прокомментировал матч 19-го тура КПЛ против «Турана» (3:1).

– Несмотря на итоговый счет, матч получился трудным. У «Турана» хорошая команда и плюсом ко всему они играли в родных стенах при поддержке своих болельщиков, что придавало им сил. Мы же в свою очередь, играли очень здорово, использовали свои возможности и забили голы, что позволило нам выиграть эту встречу.

Я очень рад возможности помочь своей команде. Отдельно хотел бы поблагодарить всех своих партнеров и тренерский штаб. Этот хет-трик – результат плодотворных тренировок всей команды.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших болельщиков поддержать нас в следующем матче против «Ордабасы», чтобы помочь нам добыть победу!

Найди ассоциации со звездными футболистами в нашей новой игре

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

В матче «Тобола» и «Кайрата» было все: красивые голы, перфомансы болельщиков и настоящие эмоции