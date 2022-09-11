Главный тренер «Актобе» Карпович: «Мы настраиваемся только на чемпионство»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал итоги матча 19-го тура Премьер-лиги против «Мактаарала» (1:1).

– Сложный матч получился по накалу. Считаю, что не показали ту игру, на которую способны. За это я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками и сказать, что мы ехали сюда за другим результатом. К сожалению, все серии обрываются. Жалко, что это произошло в этом матче. Это жизнь, как говорится.

Много по игре не хочу ничего говорить. Я бы хотел понести ответственность за этот результат. Хотя, мы набрали одно очко. Кто-то может сказать, что это мало, но очко мы все таки заработали. И не нужно тут смотреть на турнирную таблицу. Первое место или последнее место: каждая команда решает свои задачи. У каждой команды свои цели. Да, хотели другого результата, но имеем что имеем. Нужно это признать, принять и готовиться дальше к следующему матчу.

– Начинали вы сезон в «Кызыл-Жаре», а сейчас вы тренируете «Актобе». Есть ли разница?

– Разница по задачам, по игрокам и так далее. Очень много можно проводить параллелей. Разница есть, но говорить об этом сейчас не имеет смысла.

– Задача у «Актобе» стать чемпионами или попасть в тройку?

– Чемпионство. Мы настраиваемся только на это.

– У вас тяжелый календарь до конца чемпионата. Готовы ли игроки к этому психологически? Клуб все таки давно не боролся за чемпионство, а отрыв сократился до двух очков.

– Ничего страшного. Если команда ставит задачи, то она должна преодолевать трудности в виде давления. Кого-то это напрягает, давит, а кого-то мотивирует. У нас есть как ряд молодых ребят, которые не выигрывали ни медалей, ни чемпионства тем более. Но есть также опытные ребята, кто это проходил, кто это завоевывал и знает что это такое. Наша задача – совместными усилиями преодолеть все эти трудности. Я уверен, что мы это сделаем!

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