Ферапонтов покинул «Мактаарал»

«Мактаарал» объявил об уходе Андрея Ферапонтова с поста главного тренера команды.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Клуб из Атакента идет на последнем месте в КПЛ набрав 13 очков после 18 игр. Команда дошла до 1/4 финала Кубка Казахстана, где уступила «Астане».

Текущий сезон – дебютный для «Мактаарала» в чемпионате Казахстана.

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