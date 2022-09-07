АФК «Кайрат» забрали Суперкубок Казахстана в 8-й раз подряд

В Актау на «Halyk Arena» прошел матч за Суперкубок Казахстана по футзалу, в котором встретились алматинский «Кайрат» и рудненский «Аят». По итогам встречи счет составил 4:3 в пользу «красно-белых».

В первом тайме подопечные Каната Танакпаева активно начали атаковать и оформили сразу два гола в ворота противника. Автором дубля стал бразилец Леандриньо.

В ответ чемпионы в первые 3 минуты второго тайма, послушав видимо наставления от Кака, забили 3 гола: отличились Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов и Чингиз Есенаманов. Позже на 33-й минуте Акбаликов стал автором второго дубля, положив мяч в дальний угол.

Но это было еще не все — на 37-й минуте 27-летний игрок «Аята» Антон Рындин удачно оказался на дальней штанге ворот алматинцев и смог реализовать 3-й гол в копилку своей команды.

Теперь оба клуба готовятся к старту в Кубке страны, матчи предварительного этапа которого начнутся уже сегодня. Первую игру «Аят» проведет с командой «Байтерек» из Уральска, а «Кайрат» встретится с «Каспий».

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