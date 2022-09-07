«Кайрат» завоевал Суперкубок Казахстана по футзалу

Алматинский «Кайрат» стал 7-кратным обладателем Суперкубка Казахстана по футзалу.

В матче, проходившем в Актау, был обыгран «Аят» (4:3).

Голы: Леандриньо 10’ (0:1), Леандриньо 16’ (0:2), Турсагулов 22’ (1:2), Акбаликов 22’ (2:2), Есенаманов 23’ (3:2), Акбаликов 33’ (4:2), Рындин 37’ (4:3).

Поединок собрал 1 600 зрителей.

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