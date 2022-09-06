Тренер «Тобола»: «Не могли вытащить Тошича из туалета»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович высказался о победе над «Кайратом» (3:2) в 18-м туре КПЛ.

– В конце заслуженно выиграли. В первом тайме у этих молодых игроков «Кайрата» был страх. Мы очень хорошо играли тактически, и забили два гола, выигрывали 2:0. Но во втором тайме «Кайрат» быстро забил, и после этого у нас появились проблемы. Но наши качество, борьба и опыт были хорошими, поэтому мы и выиграли.

– Во втором тайме мы заменили Айбара Жаксылыкова и Игоря Сергеева, авторов двух забитых мячей. С чем связано это решение?

– Это тактическое решение. Вместо Айбара вышел Самат Жарынбетов, так как у нас была проблема в центре поля. У «Кайрата» был ромб в полузащите – 4 центральных полузащитника. Сергеев устал, и его беспокоила задняя мышца бедра. Я поменял Игоря на Марочкина, чтобы укрепить центр обороны.

– Как вы оцениваете шансы «Тобола» в чемпионской гонке?

– Гонка продолжается! Будем отталкиваться от наших результатов. Если выиграем все оставшиеся игры, то у нас большие шансы, чтобы стать чемпионами.

– Почему Зоран Тошич не принял участие в матче?

– Он не участвовал, потому что с утра приболел. Если подробнее, то мы не могли вытащить его из туалета.

– А отравился он в Алматы или в Костанае?

– В Костанае.

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